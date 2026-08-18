18 августа, 07:45Происшествия
Пропавших на Эльбрусе альпинистов нашли живыми
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Группа из восьми альпинистов, пропавших на Эльбрусе, найдена живой. Спасатели эвакуировали их на поляну Азау. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
В ведомстве уточнили, что операция на горе завершена успешно. От медицинской и дальнейшей помощи альпинисты отказались.
Альпинисты перестали выходить на связь в понедельник, 17 августа. На их поиски были отправлены 14 спасателей.
При этом в МЧС подчеркивали, что маршрут группы был зарегистрирован. Спасатели искали альпинистов по южному склону горы.