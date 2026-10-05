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05 октября, 11:54

Политика

В Совфеде назвали провокацией стягивание войск Эстонии к границе РФ

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Переброска эстонских войск и вооружения к российской границе является провокацией. Об этом изданию "Абзац" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"У меня такое впечатление, что это составная часть провокационной кампании, направленной против нашей страны для того, чтобы внедрить в международное сознание чувство неуверенности в завтрашнем дне", – сказал он.

Сенатор предположил, что подобные военные маневры стран Балтии не должны вызывать смущения у российской стороны, однако их необходимо учитывать в оборонном планировании. Он добавил, что любые действия сопредельных стран анализируются профильными ведомствами, а попытки оказать давление на Россию останутся безрезультатными.

"Самое главное – руководство этих государств должно понимать опасность той игры, которую они ведут для собственных граждан", – заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Эстония направляет своих военных ближе к границе с Россией. Это происходит в рамках стратегии "активной обороны", чтобы предотвратить само вторжение, а не рассчитывать на ответные меры уже после начала конфликта. В это же время Таллин не считает, что Москва намерена вести полномасштабную войну с НАТО, однако допускает, что РФ может готовиться к возможному противостоянию.

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