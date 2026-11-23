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Возможное вступление НАТО в конфликт на Украине обернется третьей мировой войной. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на кандидата в президенты Франции на выборах 2027 года от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Другими вариантами такого шага политик назвала затягивание конфликта на годы вперед или же осознание всеми странами последствий данного сценария. При этом затяжной конфликт она сравнила со Столетней войной между Англией и Францией.

Ле Пен подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить экономическим последствиям ситуации, которые, как считает политик, могут сказаться на положении дел во всем мире. Кандидат в президенты Франции добавила, что в случае своей победы на выборах станет "говорить со всеми".

Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер рассказал, что американская администрация стремится добиться ситуации, при которой Москва не будет опасаться конфронтации с Североатлантическим альянсом. В то же время НАТО и его партнеры, как подчеркнул Кушнер, должны быть уверены в том, что Москва уважает суверенитет и безопасность соседних государств.

При этом Владимир Путин говорил, что Россия постоянно слышит заявления европейских лидеров о необходимости готовиться к войне к 2030 году. По словам президента, на Западе считали, что с Россией не о чем договариваться и надо просто давить на страну и это "давление дошло до боевых действий и войны".