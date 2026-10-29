Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия – Африка".

По его словам, многие в Европе готовятся к конфликту с Россией к 2030 году.

"Если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", – добавил Путин.

При этом есть люди, которые не хотят наносить Москве стратегическое поражение, а хотят наладить диалог, обратил внимание глава государства, указав, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами Евросоюза.

В частности, Путин рассказал, что телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере проходил по их инициативе. В рамках переговоров поднимался целый ряд вопросов, а в самом начале Стубб и Стере отметили, что не представляют ЕС, добавил российский лидер. Кроме того, он сообщил, что знает о критике в их адрес после звонка.

Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стере 27 октября. Стороны обсудили возможность урегулирования украинского конфликта. Также они приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что Стубб и Стере не согласовали разговор с другими европейскими государствами.

