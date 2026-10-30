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30 октября, 05:46

Экономика

Российский минтай начал вытеснять американский на рынке Евросоюза

Фото: 123RF.соm/anmbph

Европейский союз летом 2026 года резко увеличил закупки российского филе минтая. За три месяца стоимость поставок достигла 164,1 миллиона долларов – это рекорд для летнего периода. При этом российская продукция на европейском рынке начала вытеснять американскую, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Наиболее активно импорт рос в начале лета. В июне европейские покупатели приобрели российского филе минтая на 53,6 миллиона долларов. В июле показатель поднялся до 55,4 миллиона долларов, а в августе составил 55,1 миллиона долларов.

Вместе с тем в физическом объеме поставки пока не превысили показатели 2021–2022 годов. Однако российская продукция постепенно занимает место американской. В августе стоимость импорта филе минтая из США сократилась до 21,3 миллиона долларов – это минимальный месячный показатель за рассматриваемый период. В натуральном выражении закупки американской продукции также опустились до самого низкого уровня за семь лет.

Глава ассоциации Герман Зверев отметил, что, несмотря на укрепление позиций в Евросоюзе, российские экспортеры сталкиваются с серьезными рыночными рисками. По его словам, ВАРПЭ учитывала эту угрозу еще при подготовке прогноза экспорта в 2024 году. Сейчас российские рыбопромышленники продолжают искать новые направления сбыта, чтобы не зависеть от одного рынка.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке нет, поэтому Россия не планирует ограничивать экспорт. По данным ведомства, оптовые цены лососевых зависят от сезонности и объемов предложения, логистики, затрат на добычу и переработку, инфляции и спроса среди покупателей.

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