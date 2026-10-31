Лавров колко ответил западному журналисту на вопрос об Украине

Фото: MAX/"МИД России"

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД G20 посоветовал западному журналисту не доверять заявлениям украинских официальных лиц. Так министр отреагировал на вопрос о возможных контактах президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Представитель западного СМИ заявил, что, по его информации, Киев заинтересован в организации личной встречи Зеленского с российским президентом. При этом Москва якобы выступает за телефонный разговор.

Лавров попросил журналиста уточнить, откуда тот получил эти сведения. В ответ представитель СМИ сослался на "украинских официальных лиц".

"Не верьте им", – сказал российский министр.

Реплика Лаврова вызвала смех в зале.

Ранее министр напомнил позицию Владимира Путина по поводу возможной встречи с Зеленским. По словам Лаврова, российский президент готов принять украинского лидера в Москве, если тот хочет провести переговоры.