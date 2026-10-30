Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot на 2,1 млрд долларов

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Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot и сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки оценивается в 2,1 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе дипведомства.

Финансирование покупки полностью обеспечат партнеры и союзники Киева. Оплата будет производиться за счет пожертвований Канады, Германии и Норвегии в рамках инициативы JUMPSTART, а также национальных средств, выделенных по кредитной линии Евросоюза. Бюджетные средства США привлекаться не будут.

Помимо самих ракет, украинская сторона запросила засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3 MSE, а также сопутствующие элементы логистической и программной поддержки, уточнили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони перенесла передачу Украине очередного пакета военной помощи. По данным СМИ, вооружения уже подготовлены к отправке, однако дату передачи до сих пор не назначили. С момента предыдущей поставки прошло 10 месяцев.

Изначально пакет планировали отправить в июле, затем в сентябре, позже – после съезда партии "Лига". Теперь отправку увязывают с промежуточными выборами в США.

