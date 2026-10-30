Лавров рассказал о беседе с Рубио на заседании глав МИД стран G20

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о краткой беседе с государственным секретарем США Марко Рубио в Атланте. Разговор состоялся на полях заседания Совета министров иностранных дел G20, проходящего под американским председательством 30–31 октября.

По словам Лаврова, собеседники обсудили двусторонние отношения России и США, а также взаимодействие на международных площадках. В частности, речь шла об Организации Объединенных Наций, G20 и Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве.

Глава российского МИД пояснил, что разговор получился коротким, поскольку Рубио как представитель принимающей стороны был занят организационными и другими обязанностями. При этом Лавров охарактеризовал беседу как неплохую.

Совещание министров стало одним из ключевых мероприятий перед декабрьским саммитом лидеров G20, который должен пройти 14–15 декабря в Майами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в саммите. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков уточнил, что окончательное решение о поездке российский лидер примет самостоятельно.