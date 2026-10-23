Зеленский сообщил, что Украину пока не пригласили на саммит G20

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Украина на данный момент пока еще не получила приглашения участвовать в саммите G20. Об этом на пресс-конференции рассказал украинский президент Владимир Зеленский, передает ИС "Вести".

По его словам, если приглашение поступит от президента США Дональда Трампа, страну на мероприятии представят "на высочайшем уровне".

"Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили", – сказал Зеленский.

Ранее глава Украины утвердительно ответил на вопрос, готов ли Киев принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий государства.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Он добавил, что консультации между Москвой, Вашингтоном и Киевом будет посвящены теме обеспечения безопасности России и Украины после достижения мира.