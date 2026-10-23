Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 05:31

Экономика

Samsung зарегистрировал в РФ два товарных знака

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака – Spatial Signage и OLED, связанных с телевизорами и дисплеями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию знаков Samsung Spatial Signage и Samsung OLED поступили в ведомство из Республики Корея в декабре 2025 года и марте текущего года соответственно.

Оба товарных знака зарегистрированы по одному классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – телевизоры и светодиодные дисплеи.

Ранее итальянский люксовый бренд Valentino зарегистрировал в России товарные знаки названия и логотипа. Компания "Валентино С. П. А." направила из Италии заявки в Роспатент в феврале 2026 года.

В свою очередь, киностудия Warner Bros. также зарегистрировала в России два товарных знака, связанных со вселенной "Гарри Поттера". Ими стали Hogwarts и Hogwarts Legacy. Заявки на регистрацию поступили из США в феврале и марте текущего года.

Технологический сбор начнут взимать с электроники в России с 1 декабря

Читайте также


бизнесэкономикатехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика