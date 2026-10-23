Samsung зарегистрировал в РФ два товарных знака

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Компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака – Spatial Signage и OLED, связанных с телевизорами и дисплеями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию знаков Samsung Spatial Signage и Samsung OLED поступили в ведомство из Республики Корея в декабре 2025 года и марте текущего года соответственно.

Оба товарных знака зарегистрированы по одному классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – телевизоры и светодиодные дисплеи.

Ранее итальянский люксовый бренд Valentino зарегистрировал в России товарные знаки названия и логотипа. Компания "Валентино С. П. А." направила из Италии заявки в Роспатент в феврале 2026 года.

В свою очередь, киностудия Warner Bros. также зарегистрировала в России два товарных знака, связанных со вселенной "Гарри Поттера". Ими стали Hogwarts и Hogwarts Legacy. Заявки на регистрацию поступили из США в феврале и марте текущего года.