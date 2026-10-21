Компания Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России

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Американская компания Dropbox, известная созданием первого массового облачного хранилища, подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка на регистрацию поступила 17 апреля 2025 года. Однако информация об этом была опубликована только 19 октября текущего года.

Изображение представляет собой знак, состоящий из пяти черных ромбов. Использовать обозначение компания сможет в рамках перечня товаров и услуг.

Ранее итальянский люксовый бренд Valentino зарегистрировал в России товарные знаки названия и логотипа. Компания "Валентино С. П. А." направила из Италии заявки в Роспатент в феврале 2026 года.

Регистрация охватывает третий класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В него входят кремы, препараты по уходу за лицом и телом, пены для ванной, мыло, шампуни, лаки и спреи для волос, а также духи.