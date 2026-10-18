Netflix зарегистрировал товарный знак в России до 2036 года

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Американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал в России товарный знак с логотипом и наименованием компании. Срок действия регистрации рассчитан до 2036 года, следует из данных Роспатента.

Заявку на регистрацию компания подала в ведомство в апреле 2026 года. В октябре Роспатент принял положительное решение.

Теперь Netflix может производить в России фильмы, предоставлять телепрограммы через сервисы "видео по запросу", а также продавать одежду, обувь, головные уборы, сумки, игрушки и канцелярию.

Ранее киностудия Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака, связанных со вселенной "Гарри Поттера". Ими стали Hogwarts и Hogwarts Legacy. Заявки на регистрацию поступили из США в феврале и марте текущего года.

Кроме того, американская компания Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака нейросети Gemini. Она собирается зарегистрировать знак по четырем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, услуги по финансированию и сбору средств, а также услуги в сфере развлечений.

