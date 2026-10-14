В Южной Корее заявили, что Hyundai и Kia изучают возможность возвращения на рынок РФ

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Автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют интерес к российскому рынку и изучают перспективы возобновления работы в стране. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова посла Южной Кореи в России Ли Сок Пэ.

По оценке дипломата, главным препятствием для возвращения компаний остается украинский конфликт. До его урегулирования возобновление деятельности южнокорейских производителей в России будет крайне сложной задачей.

Ранее Роспатент зарегистрировал в России пять новых товарных знаков корейского автопроизводителя Hyundai. Заявки компания подавала еще в августе 2024 и 2025 годов, а среди обозначений фигурируют логотип Genesis и эмблема Hyundai. Под этими знаками можно продавать широкий спектр товаров и услуг, напрямую с автомобилями не связанных.

В конце 2023 года компания Hyundai Motor официально заявила о намерении передать свои производственные мощности в Санкт-Петербурге российскому холдингу "Арт-Финанс". Процедура передачи активов была завершена в начале 2024 года. Условия соглашения предусматривают опцион на обратный выкуп предприятия, который действует в течение двух лет.

В свою очередь, завод в Санкт-Петербурге, где выпускали в том числе Kia Rio, был продан в 2024 году российской компании AGR Automotive Group. Сейчас на предприятии выпускают автомобили под маркой Solaris из оставшихся машинокомплектов.