Hyundai зарегистрировала в России пять товарных знаков

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Роспатент одобрил регистрацию в России пяти товарных знаков корейского автопроизводителя Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Соответствующие заявки компания подавала в августе 2024 и 2025 годов. Знаки содержат логотип Genesis и эмблему Hyundai.

Теперь под этими обозначениями компания сможет продавать в России широкий спектр товаров и услуг, не связанных напрямую с автомобилями. В перечень вошли хирургические роботы, протезы конечностей, массажные приборы, офисные принадлежности, надувные подушки и грабли для гольф-полей. Кроме того, регистрация распространяется на онлайн-файлы, не требующие скачивания, и виртуальные товары.

Hyundai Motor в конце 2023 года объявила о продаже автомобильного завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс". Сделку завершили в начале 2024 года. При этом корейская компания сохранила возможность выкупить предприятие в течение 2 лет после продажи.

Ранее автомобильная компания KIA зарегистрировала в России девять товарных знаков с фирменным логотипом. Это позволяет использовать знаки для рекламы машин, в том числе при их продаже онлайн, и организации выставок. Кроме того, перечень охватывает услуги ресторанов и отелей, оборудование для съемок фильмов и постановки спектаклей, туристическую мебель, тепловые пушки, портативные косметички и канцелярские товары.