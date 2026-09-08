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08 сентября, 15:57

Экономика

KIA зарегистрировала в России товарные знаки

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автомобильная компания KIA зарегистрировала в России 9 товарных знаков в виде фирменного логотипа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в августе 2025 года. Решение об их регистрации Роспатент принял в сентябре 2026-го.

Теперь компания может использовать бренд в России для рекламы машин, в том числе при продаже через интернет, а также для организации выставок. Кроме того, регистрация распространяется на услуги ресторанов и отелей, предоставление оборудования для фильмов и спектаклей, продажу туристической мебели, тепловых пушек, портативных косметичек и канцелярских товаров.

Ранее корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России 6 товарных знаков. Компания подала заявки на регистрацию логотипов Hyundai и Hyundai Certified в 2024–2025 годах. В августе 2026-го Роспатент принял положительное решение.

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