04 мая, 12:27

Концерн FAW подал заявку на регистрацию в РФ автобренда Joyee

Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Yin Liqin

Китайский автоконцерн FAW решил запатентовать в России марку Joyee, подав заявление на регистрацию соответствующего товарного знака, следует из документа с сайта Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Обращение направила компания "Чайна ФАВ Груп" по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он позволяет использовать конкретный бренд для продажи автомобилей и запчастей на российском рынке.

Марка Joyee, входящая в линейку суббренда FAW Bestune, была запущена в Китае в прошлом году. Ассортимент включает в себя электрокроссовер Joyee 03 и гибридный паркетник Joyee 07. В ближайшее лето планируется старт продаж лифтбека Joyee 08.

Модели данного авто ориентированы на молодежную аудиторию и позиционируются как современные, технологичные и экономичные электрокары и гибриды с "эмоциональным" дизайном. Как сообщалось ранее, представительство Bestune рассматривает возможность расширения своей линейки в России за счет электрокаров и гибридов.

Ранее Роспатент одобрил заявку на регистрацию товарного знака Lada Yashma. Теперь под этой маркой на территории страны могут начать продавать машины, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспорта, в том числе с дистанционным управлением.

До этого японский автомобильный концерн Toyota, который прекратил производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus LBX. Он охватывает автомобили, в том числе внедорожники-кроссоверы и полноприводные внедорожники-кроссоверы, а также автомобильные детали.

