Собянин сообщил об уничтожении уже 33 БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в понедельник, 8 июня. С этого дня подразделения ПВО ликвидировали уже 33 беспилотника на подлете к столице.

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский – все четыре авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.