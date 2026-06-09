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09 июня, 05:48

Транспорт

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В данный момент обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичный аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

Регистрация на рейс и самостоятельная сдача багажа по биометрии вместо паспорта доступна по всем внутренним направлениям из Шереметьево, а проход в зону выходов на посадку – для пассажиров всех внутренних рейсов "Аэрофлота" из терминала В.

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