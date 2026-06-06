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06 июня, 20:03

Транспорт

Аэропорт Шереметьево расширил применение биометрии на все рейсы "Аэрофлота" по РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Столичный аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Об этом РИА Новости заявила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

Собеседница агентства уточнила, что регистрация на рейс и самостоятельная сдача багажа по биометрии вместо паспорта доступна по всем внутренним направлениям из Шереметьево, а проход в зону выходов на посадку – для пассажиров всех внутренних рейсов "Аэрофлота" из терминала В.

Кроме того, биометрическими системами оснащены отдельные выходы на посадку, что позволяет пассажирам определенных рейсов пройти весь путь в аэропорту "по улыбке".

Масштабирование сервиса и увеличение числа маршрутов прошло автоматически с вводом биометрической инфраструктуры в контуре авиагавани, объяснила Захаренкова. По ее словам, на этой неделе услугой биометрической идентификации и прохода на рейс воспользовались граждане, которые следовали в аэропорты Калининграда, Самары, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" прорабатывает дальнейшее масштабирование сервисов биометрии. Цель проекта – постепенное расширение бесшовного цифрового пути человека при сохранении всех требований авиационной и транспортной безопасности, добавили в аэропорту.

Эксперимент по посадке в самолет по биометрии стартовал в Шереметьево 1 июня. Чтобы попасть на борт, людям достаточно пройти через специальные турникеты с автоматическим распознаванием по лицу. Использование биометрии является добровольным, стандартная процедура проверки документов при этом сохраняется.

Биометрия сократит время прохождения предполетных процедур в аэропорту в 2 раза

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