Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 23:21

Общество

Минпросвещения включило учебники по истории Донбасса и Новороссии в федеральный перечень

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Минпросвещения РФ официально утвердило включение в федеральный перечень 32 учебников по истории регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В список допущенных вошли книги "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов.

Помимо этого, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Кубани, Адыгеи, Бурятии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других субъектов РФ для учеников 5–7-х классов.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. Внесенные туда произведения помогут познакомить детей с наследием русской литературы, воспитать в них эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.

Читайте также


образованиеобщество

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика