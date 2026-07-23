Минпросвещения включило учебники по истории Донбасса и Новороссии в федеральный перечень

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Минпросвещения РФ официально утвердило включение в федеральный перечень 32 учебников по истории регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В список допущенных вошли книги "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов.

Помимо этого, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Кубани, Адыгеи, Бурятии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других субъектов РФ для учеников 5–7-х классов.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. Внесенные туда произведения помогут познакомить детей с наследием русской литературы, воспитать в них эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.