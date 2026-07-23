23 июля, 23:40Политика
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
Фото: 123RF/andrejaleksandrovphotogra
Евросоюз внес в новый санкционный список помощника президента РФ Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС.
В документе уточняется, что указанные лица теперь включены в перечень приложения к решению о санкциях.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц в рамках 21-го пакета санкций. Кроме того, под ограничения подпали 94 российских и 4 иностранных банка, 33 кредитно-финансовых организации.
Согласно документу, запрет коснулся и проведения транзакций 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.