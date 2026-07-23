Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 13:50

Политика
Главная / Новости /

Reuters: ЕС внесет в 21-й пакет санкций против РФ Московскую биржу

ЕС внесет в 21-й пакет санкций против РФ Московскую биржу – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейский союз планирует введение рестрикций в отношении 94 финансовых организаций, включая Московскую биржу, в рамках 21-го пакета ограничительных мер против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты выяснили, что под санкции подпадут в основном банки. Ограничения предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций.

При этом в настоящее время Мосбиржа находится под рестрикциями Великобритании и США, которые эти страны ввели еще в 2024 году.

Ранее глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании 21-го пакета санкций в отношении России. Она назвала его самым масштабным за последние 4 года.

Рестрикции затронут финансовую систему, военно-промышленный комплекс и энергетический сектор. Всего в пакет включены 218 позиций, среди которых сотни банков и операторов криптобирж, свыше 40 судов "теневого флота", а также более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Помимо этого, ограничения распространятся на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в России и Белоруссии.

Часть стран Евросоюза выступила против 21-го пакета санкций против России

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика