Reuters: ЕС внесет в 21-й пакет санкций против РФ Московскую биржу

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Европейский союз планирует введение рестрикций в отношении 94 финансовых организаций, включая Московскую биржу, в рамках 21-го пакета ограничительных мер против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты выяснили, что под санкции подпадут в основном банки. Ограничения предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций.

При этом в настоящее время Мосбиржа находится под рестрикциями Великобритании и США, которые эти страны ввели еще в 2024 году.

Ранее глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании 21-го пакета санкций в отношении России. Она назвала его самым масштабным за последние 4 года.

Рестрикции затронут финансовую систему, военно-промышленный комплекс и энергетический сектор. Всего в пакет включены 218 позиций, среди которых сотни банков и операторов криптобирж, свыше 40 судов "теневого флота", а также более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Помимо этого, ограничения распространятся на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в России и Белоруссии.