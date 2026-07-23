Родившуюся на 29-й неделе девочку весом 990 граммов спасли врачи в Видном

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Девочку, родившуюся на 29-й неделе беременности весом 990 граммов, удалось выходить врачам Видновского перинатального центра. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Ребенок появился на свет 11 мая. Рост новорожденной составлял 35 сантиметров. Первое время она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, а после стабилизации состояния ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

За 66 дней девочка набрала вес и окрепла. Сейчас она весит более двух килограммов и вместе с мамой уже выписана домой.

"Это результат большой совместной работы врачей, медсестер и мамы, которая все это время была рядом", – рассказала врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского ПЦ Ирина Рябых.

Дома девочку ждали брат и сестра. В дальнейшем за ее развитием будут наблюдать специалисты перинатального центра вплоть до трех лет.

Ранее врачи Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии – клиника доктора Рошаля спасли двухмесячного малыша с крупной доброкачественной опухолью мозга. Это новообразование могло привести к осложнениям и представляло угрозу для жизни.