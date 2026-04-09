В Москве врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью мозга

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии – клиника доктора Рошаля спасли двухмесячного ребенка с крупной доброкачественной опухолью мозга. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что речь шла о сложной патологии, в том числе с учетом труднодоступной локализации опухоли и возраста пациента. Она указала, что для двухмесячного ребенка даже небольшая кровопотеря является критичной, а любое неосторожное движение могло нарушить работу его мозга.

Новообразование у малыша из ЛНР было выявлено во время планового ультразвукового исследования. Эта опухоль могла привести к осложнениям и представляла угрозу для жизни ребенка. В результате врачи из Луганска попросили столичных медиков о помощи. После дополнительного обследования была проведена высокотехнологичная операция, которая длилась 3 часа.

Ракова отметила, что врачи удалили опухоль без вреда для здоровья ребенка. После хирургического вмешательства у малыша не было обнаружено никаких неврологических нарушений. В настоящее время младенец чувствует себя хорошо и находится дома с семьей. На весь процесс лечения – с момента обращения в поликлинику до выписки из больницы – ушло примерно 1,5 месяца.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиника доктора Рошаля оказывается специализированная медицинская помощь детям с неотложной хирургической, нейрохирургической и травматологической патологией. Ежегодно в медучреждение обращаются свыше 100 тысяч человек.

При этом московские врачи продолжают успешно лечить детей с самыми тяжелыми и редкими болезнями. Для этого постоянно повышается квалификация врачей. Им также предоставляется самое современное оборудование.

Ранее врачи ГКБ № 15 им. О. М. Филатова удалили из желудка 53-летней пациентки крупные фитобезоары (инородные тела, которые формируются из грубых растительных волокон. – Прим. ред.) размером с яблоко. В ходе операции врачи фрагментировали и извлекли из просвета двенадцатиперстной кишки один из безоаров при помощи петли и щипцов.

Часть фрагментов мигрировала в тонкую кишку. В результате у пациентки развилась острая тонкокишечная непроходимость из-за закупорки прохода. Хирурги произвели надрез кишки и удалили остатки инородных тел. Послеоперационный период прошел без осложнений. Женщина уже выписана и наблюдается в амбулаторных условиях.

