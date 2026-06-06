Собянин сообщил о сбитии уже 25-го вражеского БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России в субботу, 6 июня, отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр указал, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на столицу началась утром в пятницу, 5 июня. По последним данным, всего уничтожено 25 дронов на подлете к городу.

Также градоначальник поблагодарил Минобороны и Вооруженные силы РФ за высокую эффективность системы ПВО при отражении атак БПЛА. По словам Собянина, министерство и военные ответственно подходят к своей работе.