05 июня, 05:24Мэр Москвы
Собянин: система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО уничтожила один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.