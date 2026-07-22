Сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Дарья Мясина

Сбой зафиксирован в работе соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы в их работе начали фиксировать приблизительно в 15:02 по московскому времени. Больше всего жалоб на Facebook поступило от пользователей из Великобритании – свыше 4,4 тысячи, из Италии – более 1,2 тысячи, из Нидерландов – порядка 1 тысячи. Также неполадки наблюдаются в США, Германии, Испании, Франции, Бельгии и других странах.

О проблемах с Instagram сообщили пользователи из Великобритании, Франции, Италии, Германии, Нидерландов, США и ряда других государств.

По информации Downdetector, в основном пользователи отмечают проблемы с мобильным приложением и веб-сайтом, трудности со входом, отображением ленты, а также с интернет-соединением.

Ранее пользователи из России пожаловались на проблемы в работе магазина приложений App Store. Он открывался с перебоями, некоторые программы не скачивались. В основном с трудностями столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также о сбое сообщали из Удмуртии, Курской, Ростовской и Брянской областей, Ставрополья.

