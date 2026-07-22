Трамп заявил, что Иран скоро будет готов к заключению сделки с США

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в ближайшее время Иран созреет для заключения соглашения с Вашингтоном.

Выступая перед сторонниками в Мариетте (штат Джорджия), американский лидер отметил, что, хотя Тегеран и стремится к договоренностям, на данном этапе он еще колеблется.

Трамп пояснил, что на переговорах иранская сторона постоянно пытается в последний момент пересмотреть уже согласованные условия, однако, по его мнению, такая позиция – явление временное. По его словам, уже очень скоро Иран будет действительно готов к сделке.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. Тогда израильские и американские военные нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика, в свою очередь, атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие. 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.