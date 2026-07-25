Путин назвал обширными перспективы наращивания сотрудничества РФ и Казахстана

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Перспективы для дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Казахстаном являются обширными. Об этом заявил Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.

"Уверен, что, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов", – отметил он.

По словам российского лидера, на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым они высоко оценили деятельное участие регионов в продвижении комплекса партнерства. Скоординированные усилия региональных властей и бизнеса активизируют торговлю и помогают росту встречных инвестиционных потоков, заметил глава государства.

Он подчеркнул, что в прошлом году взаимный товарооборот достиг практически 29 миллиардов долларов, а объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику преодолел отметку в 30 миллиардов.

"Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей регионов. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух стран", – сказал Путин.

Он добавил, что основой межрегионального партнерства является обширная договорно-правовая база.

Путин также отметил взаимодействие РФ и Казахстана в проекте коридора "Север-Юг". По его словам, поставки по коридору растут. С начала текущего года они увеличились на 10%.

