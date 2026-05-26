26 мая, 23:06

Путин заявил, что РФ готова и впредь развивать союзнические отношения с Казахстаном

Фото: kremlin.ru

Россия готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном, заявил Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".

Президент подчеркнул, что в России с большим уважением относятся к Казахстану с его эффективной политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой. Также Путин назвал Москву и Астану крупными торговыми партнерами.

Активно развивается и сотрудничество в энергетике: за счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через Россию идут поставки более 80% мирового экспорта казахстанской нефти. При этом сумма вложений российского капитала в экономику Казахстана составляет почти 30 миллиардов долларов.

Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 27 мая. 28-го числа ожидаются переговоры на высшем уровне. После этого пройдет церемония подписания и обмена документами. Российский лидер пробудет в Казахстане до 29 мая.

