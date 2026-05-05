Казахстан с 2027 года может отказаться от поставок электроэнергии из России

Казахстан может с 2027 года перестать покупать электроэнергию у России. Об этом сообщил на пресс-конференции замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

По его словам, такое решение может быть принято, если в конце этого или начале следующего года Казахстан введет в эксплуатацию собственные энергетические объекты, которые смогут обеспечить электричеством всех потребителей внутри республики.

Казахстан в последние годы приобретает у РФ электроэнергию по причине дефицита собственных мощностей. В 2026-м республика ожидает, что разница между объемом выработки электроэнергии и потребностью в ней составит примерно 1–1,2 миллиарда киловатт-час.

"В 2027 году мы планируем ее (разницу. – Прим. ред.) обнулить", – уточнил Есимханов.

Он напомнил, что в 2024-м дефицит электроэнергии в Казахстане достигал 2,1 миллиарда киловатт-час, а в прошлом году – примерно 1,5 миллиарда киловатт-час. По его словам, данный показатель продолжает сокращаться.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что могут возобновить поставки электроэнергии в Китай. Однако сделано это будет при соответствующем запросе из КНР.

В министерстве уточнили, что экспорт электроэнергии также может быть возобновлен при достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для России остается "опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока".

