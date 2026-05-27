СК назвал утечку бытового газа возможной причиной обрушения дома в Липецке

Утечка бытового газа могла стать причиной обрушения дома в Липецке. Об этом сообщает СУ СК России по Липецкой области в мессенджере MAX.

"Следствием проверяются несколько версий произошедшего, в том числе возможная утечка бытового газа", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей.



Продолжается осмотр места происшествия. В ресурсоснабжающей организации истребована необходимая техническая документация, касающаяся обслуживания газового оборудования.

Частичное обрушение конструкций частного жилого дома в Липецке произошло в результате пожара вечером 26 мая. Происшествие сопровождалось хлопком, огонь охватил стоявшие рядом автомобили и постройки во дворе.

В результате ЧП погибли три человека. Среди погибших оказался один ребенок.