Пять человек погибли при пожаре в дачном доме в Подмосковье. Жертвами оказались трое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Возгорание произошло в городском округе Павловский Посад 25 мая. Тела были найдены во время ликвидации возгорания.

Как уточнило областное МЧС в своем канале в МАХ, возраст погибших детей – 12 и 7 лет. К моменту прибытия первого пожарного расчета дом был охвачен пламенем по всей площади. Огонь удалось локализовать на 28 квадратных метрах.

Тушение осложняла высокая пожароопасность строения и задержка в вызове специалистов. Более того, в самом здании отсутствовал дымовой извещатель.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Эксперты уже приступили к изучению места происшествия, параллельно ведется работа по установлению очага пожара и его причин.

Ранее огонь охватил одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы на территории рынка "Тополек" в ТиНАО. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Огонь удалось потушить силами 47 специалистов и 16 единиц спецтехники. Также к мероприятиям привлекались два вертолета Московского авиационного центра. В результате никто не пострадал. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.