ТАСС: ресторан загорелся на Большой Никитской улице в Москве

Пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел по адресу Большая Никитская, 19/15. В помещении загорелась вытяжка. В тушении возгорания принимают участие не менее 8 пожарных расчетов.

Люди смогли эвакуироваться самостоятельно, информации о пострадавших пока нет. Соседние заведения работают штатно.

Ранее производственное здание загорелось на Вернисажной улице в Москве. Изначально пламя охватило 200 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась до 3 тысяч "квадратов". Из здания были эвакуированы 5 человек.

Ситуация осложнялась обрушением кровли на площади 2,5 тысячи "квадратов". В тушении возгорания задействовали более 140 специалистов и 40 единиц техники. Спустя время пожар удалось ликвидировать.

