22 мая, 20:02Происшествия
Пожар в ресторане на Большой Никитской улице в Москве ликвидирован
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Пожар в ресторане на Большой Никитской улице в центре столицы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Там уточнили, что посетители заведения эвакуировались самостоятельно еще до прибытия огнеборцев. В результате происшествия никто не пострадал.
О пожаре по адресу Большая Никитская, 19/15, стало известно вечером 22 мая. В здании загорелась вытяжка.
По данным СМИ, в тушении возгорания приняли участие не менее восьми пожарных расчетов. При этом соседние заведения работали в обычном режиме.