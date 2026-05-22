22 мая, 20:40

Шоу-бизнес

Рэпер Toxi$ прокомментировал танец футболиста Роналду с его движениями

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Рэпер Toxi$ (настоящее имя – Андрей Смелянский. – Прим. ред.) видел видео с танцем футболиста Криштиану Роналду, напоминающим движения из роликов под его трек Nobody. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

"Приятно, что он станцевал мой танец. Я надеюсь, что это так. Респект ему огромный", – сказал исполнитель, добавив, что ему даже трудно в это поверить.

Он также поздравил нападающего футбольного клуба "Аль-Наср" с победой в последнем матче и назвал танец потрясающим.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Роналду празднует победу своей команды в чемпионате Аравии. На кадрах можно заметить, как он сделал движение, напоминающее танец из вирусных роликов.

шоу-бизнесспортэксклюзив

