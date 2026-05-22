Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 21:08

Общество

Жара в Москве не смогла побить температурный рекорд в свой последний день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суточный температурный рекорд так и не был побит в последний день аномальной жары в Москве в пятницу, 22 мая. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

Там напомнили, что наиболее высокую температуру 22 мая синоптики зафиксировали в 1897 году. Тогда она составила 30,5 градуса. Сейчас же столбики термометров поднимались до плюс 29 градусов днем, а к вечеру начали опускаться.

Однако на текущей неделе были установлены три суточных рекорда. 19 мая на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 30,3 градуса. Это на 0,1 градуса больше предыдущего рекорда 1979 года.

20-го числа столбики термометров достигли 30,1 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1897 года, когда температура поднималась до 29,7 градуса.

21 мая температура составила 30,4 градуса, что побило рекорд 12-летней давности. Тогда столбики термометров находились на отметке 29,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток через Центральную Россию начнет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона с центром над севером европейской территории страны. Это может стать причиной дождей с грозами и сильного ветра с порывами до 18–23 метров в секунду.

Ранее жителей столицы предупредили об увеличении количества смерчей и ураганов в городе в ближайшие десятилетия. Это связано с климатическими и урбанистическими изменениями. Перенаправлять и усиливать воздушные потоки могут высотные здания.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика