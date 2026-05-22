Музей истории Ленинградского вокзала появился в здании в ходе реконструкции

Музей истории Ленинградского вокзала появился в исторической части его здания в ходе реконструкции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного архитектора проекта реконструкции Алексея Кузнецова.

По его словам, интерьер гостиной XIX века специалисты восстановили, используя архивные материалы. Там можно увидеть лепнину, наборный паркет и бархатные портьеры. Кроме того, в помещении установили восковые фигуры Николая I и архитектора Константина Тона. Обустроили и специальное пространство для работы.

Кузнецов добавил, что на минус первом этаже вместо технических и служебных помещений сделали торговую галерею и установили камеры хранения. На первом этаже находятся транзитная зона, комната матери и ребенка, игровая комната, медпункт. Новые зоны ожидания и фудкорт теперь можно найти на втором и третьих этажах.

Как отметил Кузнецов, теперь вокзал стал гораздо безопаснее, так как прошлые конструкции уже были ветхими. В частности, крышу заменили полностью. В исторической части трудились реставраторы, которые перебирали кладку.

Руководитель художественной мастерской и автор мозаичного панно Максим Козлов рассказал, что после реставрации интерьер вокзала украсили панорамы Москвы и Санкт-Петербурга, сделанные в жанре ведута. Мозаика занимает свыше 800 квадратных метров пространства.

"Всего два панно размерами 5 метров на 85 метров. Римская техника здесь совмещена со смешанной техникой мозаичного панно", – сказал он.

Козлов отметил, что специалисты разработали модификацию смальты, которая очень подходит под панно. Материал полуглянцевый, бархатистый и крайне прочный.

Он добавил, что важно было создать что-то очень яркое и привлекающее внимание пассажиров. Все элементы имеют особую форму и прорабатывались вручную.

Обновленный Ленинградский вокзал 22 мая открыли Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров. По словам мэра, была проведена его полная реконструкция. Теперь там появились новые удобные сервисы для работников и пассажиров.

Его пассажирские зоны после реконструкции стали больше в три раза. Теперь на вокзале одновременно смогут находиться более тысячи человек.

