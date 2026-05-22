Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 21:34

Транспорт

Музей истории Ленинградского вокзала появился в здании в ходе реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музей истории Ленинградского вокзала появился в исторической части его здания в ходе реконструкции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного архитектора проекта реконструкции Алексея Кузнецова.

По его словам, интерьер гостиной XIX века специалисты восстановили, используя архивные материалы. Там можно увидеть лепнину, наборный паркет и бархатные портьеры. Кроме того, в помещении установили восковые фигуры Николая I и архитектора Константина Тона. Обустроили и специальное пространство для работы.

Кузнецов добавил, что на минус первом этаже вместо технических и служебных помещений сделали торговую галерею и установили камеры хранения. На первом этаже находятся транзитная зона, комната матери и ребенка, игровая комната, медпункт. Новые зоны ожидания и фудкорт теперь можно найти на втором и третьих этажах.

Как отметил Кузнецов, теперь вокзал стал гораздо безопаснее, так как прошлые конструкции уже были ветхими. В частности, крышу заменили полностью. В исторической части трудились реставраторы, которые перебирали кладку.

Руководитель художественной мастерской и автор мозаичного панно Максим Козлов рассказал, что после реставрации интерьер вокзала украсили панорамы Москвы и Санкт-Петербурга, сделанные в жанре ведута. Мозаика занимает свыше 800 квадратных метров пространства.

"Всего два панно размерами 5 метров на 85 метров. Римская техника здесь совмещена со смешанной техникой мозаичного панно", – сказал он.

Козлов отметил, что специалисты разработали модификацию смальты, которая очень подходит под панно. Материал полуглянцевый, бархатистый и крайне прочный.

Он добавил, что важно было создать что-то очень яркое и привлекающее внимание пассажиров. Все элементы имеют особую форму и прорабатывались вручную.

Обновленный Ленинградский вокзал 22 мая открыли Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров. По словам мэра, была проведена его полная реконструкция. Теперь там появились новые удобные сервисы для работников и пассажиров.

Его пассажирские зоны после реконструкции стали больше в три раза. Теперь на вокзале одновременно смогут находиться более тысячи человек.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика