Гроза с молниями пришла в Москву и ближайшее Подмосковье в пятницу вечером, 22 мая. Ухудшение погоды произошло после 21:30 по местному времени.

Увидеть молнии и услышать раскаты грома можно местами на западе столицы.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о ливне с грозой и градом 22 мая. Горожан призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Из-за грозы и порывов ветра в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В самой столице, по информации специалистов, ожидается мощный ливень с градом до пяти миллиметров в диаметре.

Кроме того, на предстоящей неделе дожди прогнозируются почти каждый день. С понедельника, 25 мая, температура начнет понижаться и уже во вторник, 26 мая, не превысит плюс 13 градусов.

В начале недели с северо-запада будет дуть ветер с порывами до 5–10 метров в секунду, который стихнет в течение нескольких дней. Атмосферное давление начнет падать, а минимальных значений в 732–734 миллиметра ртутного столба достигнет к среде, 27 мая. В норму оно придет только в пятницу, 29 мая.