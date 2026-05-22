Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр РФ.

Уточняется, что уровень погодной опасности актуален с 21:00 пятницы, 22 мая, по 21:00 субботы, 23 мая. Также до 23-го числа в Подмосковье объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности.

Ранее аналогичный уровень погодной опасности объявлялся в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 22 мая. Причиной тому был дождь с грозой. По данным синоптиков, в этот день на севере региона не исключен смерч.

В самой столице, по данным специалистов, будет мощный ливень с градом до пяти миллиметров в диаметре. При этом температура воздуха к 15:00 поднимется до 27–30 градусов. Пятница станет последним днем в череде аномально высоких температурных значений в Центральной России.

