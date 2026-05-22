22 мая, 09:25

Общество

В России оценят риски на дорогах от праворульных автомобилей

Фото: depositphotos/wastesoul

До 2028 года Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и институтом НАМИ проведут масштабное исследование, чтобы оценить, насколько праворульные машины опасны для российских дорог, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

Речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Отмечается, что поручение о подготовке доклада кабмину уже дано, однако это не единственная запланированная мера.

Например, власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей автомобилей с правым рулем. Минпросвещения, МВД и Минпромторг должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки таких водителей. При этом особый упор должен быть сделан на регионы, где доля таких машин особенно велика. Доклад должен быть сделан до 2027 года.

Пункты включены в план мероприятий, которые предполагают реализацию стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года, с перспективой до 2036-го.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. Одновременно с этим он допустил, что изменения в ГОСТах в 2026 году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.

обществотранспортавто

