22 мая, 07:59

Общество

Смерч может образоваться в столичном регионе 22 мая

В пятницу, 22 мая, на севере Подмосковья может образоваться смерч, а в Москве ожидается мощный ливень с градом до пяти миллиметров в диаметре. Об этом предупредил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, пятница станет последним днем аномально высоких температурных значений в Центральной России. На изменение погоды повлияет западный антициклон и холодный атмосферный фронт.

В первой половине дня в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков, к 15:00 температура поднимется до 27–30 градусов. Однако эта летняя жара будет обманчивой.

Вечером с северо-запада начнут собираться свинцовые тучи, максимальная высота которых может достигнуть 12 километров.

"Небо начнет свой величественный спектакль – по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молний, канонадой прогремят раскаты грома. В воздухе запахнет жестью", – уточнил Тишковец.

Южный ветер усилится до штормовых 20 метров в секунду и, вероятнее всего, начнет ломать деревья. Это в том числе поспособствует возникновению смерчей на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской областей.

Параллельно с этим на столичный регион обрушатся сильные дожди. Предполагается, что на каждый квадратный метр выльется не менее 10–15 литров воды.

"Горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров. Такие опасные явления погоды станут предвестниками грядущего похолодания", – заключил синоптик.

К выходным жара начнет постепенно спадать. В субботу и воскресенье, 23–24 мая, воздух в Московском регионе прогреется только до 20–23 градусов.

Уже на следующей неделе в Москву придет осенняя погода. В понедельник, 25-го числа, в регионе прогнозируются кратковременные дожди с максимальной температурой в 12–15 градусов. Причем в ночь на 26 мая столбики термометров опустятся до 5 градусов.

