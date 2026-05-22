22 мая, 03:55Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр столицы в своем канале.
Ранее силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. С вечера 21 мая российские силы перехватили уже шесть дронов над столичным регионом.
В связи с очередной попыткой атаки БПЛА в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полеты. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.