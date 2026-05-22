Ограничения на полеты введены в аэропортах Шереметьево и Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. В Росавиации напомнили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Домодедово. Авиагавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения ввели в аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА. Вечером 21 мая средства ПВО перехватили в столичном регионе три вражеских беспилотника.