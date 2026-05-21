Депутат ГД Разворотнева присоединилась к гуманитарной акции "Садовники – Донбассу"

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева присоединилась к гуманитарной акции общественного движения "Садовники – Донбассу". Для полевых госпиталей в зоне СВО было собранно около 3 тонн груза.

"Все начиналось с малого – одна поездка, несколько человек. Теперь это огромная история: волонтерские мастерские, свой благотворительный фонд, даже музей открыли. Добровольцы помогают и военным, и школам, и больницам. Из обычного районного дела выросла мощная поддержка. Движение "Садовники – Донбассу" – районная инициатива, которая стала образцом гражданской солидарности", – отметила парламентарий.

Движение было создано в конце 2022 года и сегодня объединяет более 700 участников, в том числе жителей района, общественных советников, представителей молодежной палаты, депутатов, волонтеров и партнерские организации. За время работы активисты доставили 40 партий грузов в Запорожскую, Херсонскую и Курскую области, а также ДНР и ЛНР. Помимо сборов, они трудятся в волонтерских мастерских, изготавливая маскировочные сети и костюмы.

Как отметила Разворотнева, гуманитарная акция в ЮАО (Южный административный округ) продолжает общую работу Москвы по поддержке участников СВО, их семей и жителей исторических регионов. В столице действует Единый центр поддержки, где бойцы и их близкие получают медицинскую, юридическую помощь и содействие в трудоустройстве. Городские волонтерские штабы "Москва помогает" собрали и отправили на передовую и в приграничные территории более 5 миллионов единиц предметов первой необходимости.

К помощи подключились жители всех районов ЮАО и более 20 организаций, включая некоммерческие. С начала СВО свыше 2 тысяч человек приняли участие в гуманитарных миссиях. Мастерские, где волонтеры делают масксети и другие вещи для фронта и госпиталей, открыты в нескольких районах юга Москвы, а с марта приносить помощь можно также в библиотеки и культурные центры округа.

Разворотнева подчеркнула важность сохранения памяти о героях СВО. По инициативе жителей в 2024 году в управе района Нагатино-Садовники открылся "МуZей Силы. Веры. Отваги", в коллекции которого более 100 экспонатов из зоны спецоперации. Всего в столичных школах и колледжах сегодня действуют 175 патриотических музеев, посвященных СВО.

В главной выставочной площадке Музея героизма на ВДНХ в трех залах размещены свыше 600 экспонатов, среди которых образцы вооружения, трофеи, видеохроника, фотографии бойцов и материалы о работе спецназа. Отдельная экспозиция развернута в Музее Победы на Поклонной горе – в ее основе более 250 артефактов, включая личные вещи современных героев и снимки военных корреспондентов.

Ранее активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничья 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирают исходя из пожеланий военнослужащих и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могут все желающие. Пункты приема открыты во всех 12 столичных округах.

