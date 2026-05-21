Власти Афганистана опровергли сообщения о разрешении браков с несовершеннолетними

Сообщения ряда СМИ об отмене минимального возраста для замужества девушек в Афганистане недостоверны, а критика со стороны тех, кто выступает против исламских законов, не нова и ей не стоит придавать значение. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

Представитель главы государства пояснил, что 15 мая в силу вступил закон, регулирующий правила расторжения брака и раздельное проживание супругов. Однако он не имеет никакого отношения к возрасту девушек, намеревающихся выйти замуж.

"Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал отдельное постановление о том, что выдача замуж девушки без ее согласия запрещена", – заявил Моджахед в интервью новостному порталу Ariana news.

Пресс-секретарь пояснил, что новый закон призван упростить судопроизводство, позволяя судьям принимать более обоснованные решения, не отступая при этом от законодательных норм. Он также подчеркнул успехи в защите прав женщин, приведя в пример тот факт, что за прошлый афганский год (1404-й, завершился 20 марта. – Прим. ред.) тысячи дел о принудительных браках с участием девочек, рассмотренных в судах Исламского Эмирата и через министерский отдел по жалобам, были урегулированы.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана якобы снизили установленный законом минимальный возраст, с которого девушка может вступать в брак, до 9 лет. По данным СМИ, изменения закрепили в официальном документе под названием "Принципы раздельного проживания супругов".

Подчеркивалось, что таким образом правительство отменило минимальный возраст для девочек, увязав возможность замужества с наступлением пубертатного периода.