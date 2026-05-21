Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары заявила, что давала жертвам "лекарство" от гадалки

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены внучка Екатерина Тархова заявила, что давала жертвам неизвестные вещества по совету гадалки, чтобы улучшить семейные отношения. Об этом она рассказала журналистам в Самарском областном суде, где рассматривается дело.

В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение. В частности, в нем говорится, что Тархова на протяжении длительного времени подливала дедушке и бабушке вещество с целью угнетения когнитивной деятельности и совершения сделки по отчуждению их имущества. Кроме того, она подкладывала в их лекарства капсулы с опасным для жизни веществом, которое вызывает помутнение сознания.

"Меня заставили передать какую-то жидкость. Цели убийства с этими жидкостями, капсулами я не преследовала. Я думала, что в семье наступит мир через какое-то время приема этой жидкости. Я не совсем понимала, что это яд", – цитирует женщину ТАСС.

Тархова уточнила, что она "постоянно выполняла какие-то задания, что-то покупала и приносила". По ее словам, нет доказательств того, что дедушка и бабушка умерли именно от этих веществ, так как их здоровье было слабым. Она также утверждает, что многого не помнит, "никого не резала" и не присутствовала при расчленении тел убитых.

Кроме того, как призналась обвиняемая, она перевела 33 миллиона рублей Светлане Метревели и другим лицам.

"Я переводила Метревели, ее племянникам, Таисии (Киселевой. – Прим. ред.), Нателле (по словам Тарховой, гадалке. – Прим. ред.), другим людям, которых она указывала. Переводила за гадания, за улучшение своей жизни, за то, чтобы не отобрали ребенка, за лечение ее (Метревели. – Прим. ред.) родственников, <…> на операции Таисии Ивановне", – сказала Тархова.

Она подчеркнула, что попала в "руки профессионалов", которые "вовремя подключились" к ее семье, чтобы "отомстить и "разбить семью до конца". При этом женщина считает, что план с Метревели готовился долго и большой группой людей. Она уверена, что это было политической местью.

Обвиняемая не уточнила, о какой именно мести идет речь, отметив, что не была глубоко погружена в рабочие дела дедушки. Тархова добавила, что на нее было оказано психологическое давление со стороны Метревели и связанных с ней людей.

Тарховой вменяется убийство, надругательство над телами умерших, кража, покушение на мошенничество, мошенничество, умышленное уничтожение имущества, похищение или повреждение документов, а также подделка документов. Она признала вину в убийстве, частично – в финансовых преступлениях, но не созналась в надругательстве.

Киселеву обвиняют в краже автомобиля убитой, но вину она не признала. Уголовное дело в отношении организатора преступления Метревели и соучастника убийства ее племянника Дмитрия выделено в отдельное производство. Они находятся в розыске.

Экс-мэр Самары и его супруга перестали выходить на связь в конце декабря 2024 года. Позже выяснилось, что они убиты. По подозрению в совершении преступления задержали их внучку.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как она заносила в дом неизвестные бочки и выносила мусорные пакеты. Позже в квартире были найдены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащих жертвам.

По данным следствия, Киселева является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. Последняя, находясь за границей, помогала советами и указаниями в убийстве, а ее племянник и внучка убитых отравили пару, заморозили тела при помощи азота, расчленили, а фрагменты раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

В СК уточняли, что Киселева договорилась с Тарховой и иными лицами, а после обманом присвоила себе машину жены Виктора Тархова и продала ее местному жителю за миллион рублей.