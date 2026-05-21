Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили один беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Ранее была отражена атака двух вражеских БПЛА над столицей.

На фоне опасности временные ограничения вводились в аэропорту Домодедово, однако позднее были сняты. Также меры вводились во Внуково, где действуют до сих пор.