21 мая, 19:38

Зеленский вновь выступил с угрозами в адрес Белоруссии

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии после слов лидера республики Александра Лукашенко о том, что Минск не намерен втягиваться в украинский конфликт. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

"У нас есть возможность для усиления, есть возможность и превентивно работать <...> в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины", – сказал он во время посещения Славутича у белорусской границы.

Ранее Киев на 10 лет ввел санкции в отношении Лукашенко. Президенту Белоруссии запрещен въезд на территорию Украины, также его активы заблокированы.

Позднее Зеленский объявил о санкциях против двух сыновей Лукашенко – Виктора и Дмитрия. Всего в украинский черный список вошли 16 белорусских граждан и 11 юрлиц.

