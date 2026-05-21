21 мая, 18:57

Политика

Лукашенко назвал напрасной истерию Запада из-за тренировки ядерных сил

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал понятной, но напрасной истерию Запада из-за совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом сообщает агентство БелТА.

"В Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил", – сказал белорусский лидер.

По его словам, вскоре "все успокоится и вернется на круги своя", так как подобные мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально. Лукашенко также предположил, что такая реакция связана с участием в тренировке президентов обеих стран.

"Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться", – сказал он, добавив, что тренировки логичны для выработки навыков использования ядерного оружия.

Как отметил Лукашенко, ему докладывали о летательных аппаратах и самолетах войск НАТО, которые барражируют вдоль границ Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что республика также наблюдает за ситуацией в соседних странах. Для этого имеются соответствующие средства обнаружения и наблюдения.

Минобороны России объявило о проведении учений по подготовке и применению ядерных сил 19 мая. В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

Владимир Путин указал, что использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности страны. 21 мая Россия и Белоруссия провели первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

